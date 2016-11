Bitte sagt mir, liebe Aargauer: Habt ihr drüben, bei euch, tatsächlich paradiesische Zustände? Läuft bei euch wirklich alles so viel reibungsloser und unkomplizierter? Wenn ich an die Zeiten zurückdenke, als ich noch bei euch zu Hause war, erinnere ich mich sowohl an Gutes als auch an Schlechtes, aber wenn ich mir so die Klagen der Leute anhöre, beginne ich allmählich zu glauben, bei euch sei alles eitel Sonnenschein, während bei uns die Dinge den Bach runter gehen.

Gut, allzu ernst habe ich das ewige Gejammer erst mal nicht genommen. Jammern ist nun mal ein Volkssport, den wir Schweizer mit Leidenschaft betreiben und in der Regel dient der Nachbarkanton als das Mass, an dem das eigene Elend gemessen wird. Dass man dabei das Gute vor der eigenen Haustüre und das Schlechte in der Ferne übersieht, ist vollkommen normal. So schlimm kann das Leben hier – trotz hoher Steuern, mieser Finanzlage, schier unüberwindbarer Hürden für leistungswillige Schüler und anderer Schwierigkeiten – doch nicht sein, sonst wäre dieser Landstrich schon längst entvölkert. Als mir aber neulich eine sehr erfahrene Fachperson im Zusammenhang mit einer schulischen Angelegenheit sagte: «Wären Sie im Aargau zu Hause, wäre das alles kein Problem, aber im Kanton Solothurn werden Sie sich an der Sache die Zähne ausbeissen», wurde mir doch allmählich mulmig zu Mute. Wenn das, was der Volksmund schon seit Jahren beklagt, auch von offizieller Seite bestätigt wird, muss es wirklich schlimm stehen um uns.

Tja, und wenn man mal anfängt, die Dinge etwas pessimistischer zu betrachten, sieht man plötzlich überall Anzeichen des Niedergangs. Das reiche Däniken, das seinen Steuerfuss erhöhen muss, um die Lasten des Finanzausgleichs zu tragen. Die von den Kindern heiss geliebte Erzählnacht an der Schule, die kommentarlos ins Wasser fällt. Der erste Besuch an der Kantonsschule Olten, bei dem man sich fragt, ob die 85 Millionen, die für die Renovation des Gebäudes vorgesehen sind, ausreichen werden, um die maroden Gemäuer wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die bange Frage, ob am Ende die Bürger noch tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn die Kantonsregierung für Unternehmen ein Steuerparadies im Stile der Innerschweiz schaffen will.

In solch pessimistischer Stimmung hilft nur eins: Der Gang in die Buchhandlung, um mit guter Lektüre die trüben Gedanken zu vertreiben. Und dort, vor dem Regal mit den Schweizer Autoren, wird einem schlagartig bewusst, dass auch wir unser Paradies haben. Es mag uns Solothurnern an vielem fehlen, doch an Autoren, die unser ganz und gar unspektakuläres Leben mit wunderschönen Worten besingen, herrscht ganz bestimmt kein Mangel.