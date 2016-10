Wenn Brigitte Grüniger Huber, OK-Präsidentin des OL-Weltcups 2016, etwas Negatives an der Veranstaltung nennen muss, dann ist es die Verletzung von Läufer Daniel Hubmann. Am Samstag bei der Königsdisziplin Langdistanz bohrte sich kurz nach dem Start ein Ast durch Hubmanns Oberschenkel. Sein Trainer merkte, dass etwas nicht stimmte, als sich der GPS-Punkt von Hubmann auf der Karte lange nicht bewegte. Auf einmal begann der Punkt aus dem Wald Richtung Gretzenbach zu wandern. Als Hubmann ins Dorf kam, ging er zufällig an einem Haus vorbei, in dem eine OL-Läufer-Familie wohnt, die den Lauf online gerade mitverfolgte. Als der eine Punkt vor ihrem Haus stand, zögerten sie nicht, dem Verletzten Hilfe anzubieten und fuhren ihn gleich mit dem Auto nach Aarau. Glück im Unglück also.

Top-Stimmung und Spannung

Auch ohne den Zwischenfall mit Hubmann hätte es am Weltcup-Event generell Spannung zu genüge gegeben. «Es war bei jedem Lauf auch nach der Hälfte nie klar, wer das Rennen machen würde», sagt Brigitte Grüniger, die am Telefon mehr als zufrieden und strahlend klingt, obwohl sie immer noch Material vom Grossevent wegräumen muss. «Ich denke, wir haben die Erwartungen der Zuschauer erfüllt – besonders was die gute Stimmung betrifft.» Das habe man zum Beispiel am Zuschauerzulauf in den Zielarenen gesehen, die auch am Freitag bei schlechtem Wetter voll gewesen seien. Auf einer Grossleinwand konnte man dort den ganzen Lauf mitverfolgen. Viele schauten den Läufern aber auch entlang der ganzen Strecke zu. Ein besonders beliebter Zuschauerort: Vor der Stadtkirche, wo die Läufer die steile Treppe hinaufrannten.