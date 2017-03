Der Frühling ist da und mit ihm die Aargauer Messe AMA im Aarauer Schachen. Eine der schönsten Attaktionen: Die täglichen Säulirennen. (Hier gehts zu den Rennzeiten)

Am Mittwochnachmittag hatten die Säuli vom Bronnehof in Scherz ihren ersten Einsatz. Sie waren bereits in den Startlöchern bevor es los ging – einige schienen es kaum erwarten zu können.