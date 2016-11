Auf dem bestehenden Hartplatz dürfen künftig das Personal und die Cars der Hockeyklubs parkieren. Das neue, gedeckte Aussenfeld befindet sich entlang des Waldes in der südlichen Verlängerung der Halle – aus Lärmschutzgründen möglichst weit weg von der Einfamilienhaussiedlung am Weiherweg.

Das Ausseneisfeld ist mit 1800 Quadratmetern gleich gross wie dasjenige in der Halle. In seine Bodenplatte wurden 25 Kilometer Stahlrohre verlegt (im Abstand von 12 Zentimetern). Sechs Spezialisten benötigten sechs Wochen, bis all die Rohre verschweisst waren. Die Bodenplatte wurde aus Temperaturgründen nachts gegossen. Genau in einer Nacht. Der Beton wurde mit 55 Lastwagenfahrten herantransportiert.

Ein «VIP»-Lokal für alle

Auf der Nordseite der Halle entstand ein Foyer-Gebäude. Unter anderem mit einem Lokal, auf dessen Türe «VIP» steht: eine halbrunde Bar, eine kleine Küche, 24 Sitzplätze auf dem Balkon. Zugang haben allerdings nicht nur «Very Important Persons», sondern alle – das Restaurant ist öffentlich. Zudem hat es für die Zuschauer einen Kiosk (bei einem zweiten wurde vorerst auf den Innenausbau verzichtet).

Das wichtigste Restaurant, die Keba-Beiz, befindet sich aber im Garderobenbereich zwischen dem Ausseneisfeld und dem Fussballplatz. Es wird so lange geöffnet sein, wie es in der Keba Eis hat: vorerst von Mitte August bis Mitte März. Später vielleicht auch schon im Juli.

Von der Baubewilligung und den technischen Installationen her könnte die Keba das ganze Jahr hindurch Eis haben. Eine Nachfrage für Trainingslager in den Sommermonaten scheint es zu geben. Doch fehlen dafür geeignete Hotelunterkünfte, so Keba-Präsident Heinz Zaugg gestern an der Medienorientierung.

Kaum Sommernutzung

In der Eishalle hat es insgesamt 1400 Plätze: 770 Sitz- und 630 Stehplätze. Die

1.-Liga-Spiele der Argovia Stars besuchten bisher jeweils 150 bis 200 Zuschauer. Werden künftig in der Keba Aarau Länderspiele ausgetragen? Heinz Zaugg meint nein. Als sportliches Highlight könnte er sich eine Junioren-WM vorstellen.