Ich habe vom Parkplatz aus mit meinem veralteten Handy ein Foto des Quartiers samt Feuerwehrautos ans Online-Team geschickt. Pflicht erfüllt. Vielleicht war ich ja die Richtige für diesen Job, gerade weil ich nicht auf Sensationen aus war, dennoch aber wusste, dass die Leute informiert sein wollten.

Menschen in Sorge

Letzteres wurde sofort deutlich: Was mich erwartete, nachdem ich Dutzende am Feldweg geparkte Autos hinter mir gelassen hatte, waren viele Menschen, die an einer Absperrung warteten und jeden mit Sorgenfalten und fragendem Blick anschauten, der die Szenerie betrat oder verliess.

Niemand wusste, was geschehen war. Viele bangten um Bekannte und Nachbarn. Ich wurde von einem Polizeibeamten an den Absperrungen vorbei bis zu Kantonspolizeisprecher Roland Pfister geführt, der mich ernst, aber freundlich empfing. Verschiedene Journalisten und Kamerateams anderer Medien waren bereits da.