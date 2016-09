Ein mächtiger Schnauz, auf der Nase die kugelrunde Brille, in der Brusttasche das rote Büchlein. Das war sein Grossvater. Der kleine, feine Mann, stets bestens gekleidet, ruhig und zurückhaltend. Der weitsichtige Patron, der stets alles Wichtige und die Kennzahlen in sein rotes Büchlein notierte. Der stille Tüftler, der in einer kleinen Werkstatt im «Hammer» an Brot- und Käseschneidmaschinen pröbelte und schliesslich eine Knetmaschine erfand, die tausendfach ins Ausland exportiert wurde.

Der Mann, der Aaraus Industriegeschichte geprägt hat, der zu Lebzeiten nie gross in Erscheinung getreten ist – und der Mann, nach dessen Name nun ein ganzes Quartier benannt wird: Friedrich Aeschbach, Gründer der «F. Aeschbach AG» im Torfeld Süd, Robert Aeschbachs (62) Grossvater.

Zahlreiche Kindheitserinnerungen

Friedrich Aeschbach ist lange vor Roberts Geburt gestorben, er kennt seinen Grossvater nur von Aufnahmen und aus Erzählungen. Aber Robert Aeschbach ist mit der Firma aufgewachsen, die Firma hat ihn geprägt, er hütet das Vermächtnis der Familie, die alten Verkaufsbücher und Prospekte, die Aufnahmen des Firmengeländes. Und er hat eigene Erinnerungen, Kindheitserinnerungen aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren, als Vater Fritz Aeschbach die Firma führte.

An die Arbeiter, wie sie jeden Morgen vom Bahnhof her ins Quartier strömten, ein Reigen in blauen Schürzen, dazu das Hornen der Fabriksirenen. An die Nachmittage mit den Kindern aus dem Quartier, Arbeiterkinder und die Kinder der Patrons, als sie alle gemeinsam durch den verbotenen Garten des Kantonsspitals hetzten und hinterher die tobenden Spitalgärtner, als ultimative Mutprobe.

Und er erinnert sich an die Sonntagmorgen, wenn Vater noch arbeiten musste und die Kinder mitnahm – und damit an das Beste überhaupt: die Spritztouren auf dem Firmengelände am Steuer von Mutters Auto. Als Zehnjähriger.

Da fehlte der Schweiss im Teig

Robert Aeschbach lacht. «Damals war alles halb so streng», sagt er. Es sei ja bloss auf Privatgelände gewesen und nur in Mutters altem Auto. Vaters Auto gabs dafür nicht, der schicke Wagen für die Kundenbesuche, mit dem er jeden Morgen und Mittag die paar hundert Meter zwischen der Villa an der Buchserstrasse und dem Firmengelände hin- und herfuhr.