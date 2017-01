Das Aarauer Schützenhaus im Scheibenschachen kann auf eine fast hundert Jahre alte und bewegte Geschichte zurückblicken. Entstanden ist der markante Bau mit dem Spitzhelm und der halbrunden Säulenhalle im Umfeld des Eidgenössischen Schützenfestes 1924. Er sollte damals den Stolz der Stadtschützen über die erfolgreiche Durchführung des Grossanlasses äusserlich sichtbar dokumentieren.

1994 fiel die Anlage mit dem Auszug der Schützen in die Regionale Schiessanlage Lostorf in Buchs an die Grundeigentümerin, an die Ortsbürgergemeinde Aarau, heim.

Gleichzeitig begann die Planung für eine Überbauung dieser «letzten grossen Landreserve» der Stadt, die 2006 in einen Gestaltungsplan mit Sondernutzungsvorschriften mündete. 2008 sorgte der Stadtrat im Rahmen einer ersten Bauetappe in der Aarenau mit dem Antrag, die gesamte Schiessanlage inklusive Schützenhaus abzubrechen, für Aufregung. Erst im Rahmen einer Referendumsabstimmung an der Urne konnte der historische Zeitzeuge quasi in letzter Stunde vor dem Abbruchhammer gerettet werden, bei einer sagenhaften Beteiligung von 68,24 Prozent notabene. Nach Jahren der Zwischennutzung beschlossen die Ortsbürger im Juni 2016, das Haus zu sanieren und in ein Quartier-Bistro mit Sommernutzung umzugestalten.

Seit 2011 steht das Schützenhaus unter kantonalem Denkmalschutz, und zwar als kulturhistorische Erinnerung an das Schiesswesen am Standort Aarau und mit einer «ereignisgeschichtlichen Bedeutung», mit dem Bezug zum «Eidgenössischen» von 1924 nämlich. (HR)