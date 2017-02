Das Debakel um die Kunsteisbahn Aarau kennt viele Verlierer: Kinder und Vereinssportler, die täglich schon ab 16.30 Uhr vor verschlossenen Türen stehen. Anwohner, die sich wegen Drohungen zweimal umschauen, bevor sie ihr Haus verlassen. Und eine Stadt, die sich wegen eines Anfängerfehlers mit zu kurz beantragten Betriebszeiten den Ruf eingehandelt hat, ein Seldwyla zu sein.

Die beiden Aarauer Einwohnerräte Markus Hutmacher (Grüne) und Simon Burger (SVP) können immer noch kaum glauben, wie es zum Debakel kommen konnte. Sie waren am Dienstagabend zu Gast im «TalkTäglich» von «TeleM1» und stellten sich den Fragen von Moderator Rolf Cavalli, dem stellvertretenden az-Chefredaktor. Beide reagierten mit Unverständnis auf die Fehler der Behörden – und dass der Stadtrat nicht reagierte, nachdem der Kanton ihn vor vier Jahren auf den Fehler im Baugesuch hingewiesen hatte. «Das überrascht mich total», sagte Hutmacher. «Der Stadtrat hat auf der ganzen Linie versagt», äusserte sich dagegen Burger deutlich.

Cavalli nahm die beiden zwar in die Pflicht: «Der Einwohnerrat ist das Kontrollorgan vom Stadtrat. Was haben Sie denn in dieser Zeit gemacht?» «Wir haben überhaupt nichts mitbekommen», antwortete Burger. Der Stadtrat sei die verantwortliche politische Behörde. Weder beim Nachtragskredit noch bei der Eröffnung im vergangenen November habe er über die Problematik informiert. «Drei Monate später geht die Bombe hoch. Dann zeigt man auf die Einsprecher.»