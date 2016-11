Es dürfte sich um eine der grössten Schulfusionen handeln, die der Aargau je gesehen hat: Die Schule Aarau und die Kreisschule Buchs-Rohr wollen ab Schuljahr 18/19 gemeinsame Wege gehen.

Die neue «Kreisschule Aarau-Buchs» werden knapp 3000 Schüler besuchen. Der Plan geht darauf zurück, dass nach der Fusion von Aarau und Rohr der neue Stadtteil in der gemeinsamen Kreisschule mit Buchs verblieben ist – vorübergehend, bis die Auswirkungen der Schulreform 6/3 klar waren.

Im Januar 2017 kommen die neuen Schul-Satzungen vor die beiden Einwohnerräte. Stimmen sie zu, hat im Mai das Volk das letzte Wort. «Es geht um die Entscheidung, ob man eine selbstständige Schule als Gemeindeverband will – oder zwei separate Gemeindeschulen», sagt Franziska Graf, im Aarauer Stadtrat zuständig fürs Ressort Bildung. Wer grundsätzlich mit dem Zusammenschluss und der Organisationsform (Kreisschule) einverstanden sei, solle Ja stimmen. «Details lassen sich später noch ändern oder anpassen.»

Schüler werden besser verteilt

Diese Details präsentierten die Gemeinden gestern in Form eines 70 Seiten starken Schlussberichts und den neuen Satzungen. Man habe darauf geachtet, die Reaktionen aus dem Mitwirkungsverfahren aufzunehmen, so Graf. Auch die heftige Ablehnung der Kreisschule durch die Aarauer Lehrerschaft.

Diese befürchtet, dass nach der Fusion die maximalen Klassengrössen bis zum Anschlag ausgereizt würden. Graf: «Das wird so nicht passieren. In der neuen Kreisschule können die Schüler besser auf die Schulhäuser verteilt werden. Die Anzahl der Klassen sowie der Schüler pro Klasse bleibt konstanter, die Stellensicherheit für die Lehrpersonen steigt.»

Da die Abteilungszahlen weniger schnell steigen, rechne man – im Vergleich zur heutigen Organisation – mit einen Minderaufwand von etwa 350 000 Franken pro Jahr, so Graf. Sie betont: «Die Nutzung von Synergien führt nicht zur Schliessung von Abteilungen oder Entlassungen von Lehrpersonen.»

Finanziert wird die neue Kreisschule von den beiden Gemeinden. Der Nettoaufwand liegt bei zirka 24 Mio. Franken pro Jahr. Der Verteilschlüssel richtet sich nach Bevölkerung und Schülerzahlen, im Moment wären das etwa 30 Prozent für Buchs und 70 für Aarau.

Für die Eltern stellt sich die Frage, was es heisst, wenn die Schüler «besser verteilt werden». Franziska Graf sagt, Primarschüler sollen weiter in ihrem Quartierschulhals zur Schule gehen – in der Regel. Die Schulpflege, die über die Klassenzuteilung entscheide, gebe sich Mühe, den Kindern lange Wege zu ersparen.

Sport- und Kleinklassen bleiben

An den Angeboten der Schulen wird mehr oder weniger unverändert festgehalten. So bleiben zum Beispiel Lager, Themenwochen oder die Sportschule erhalten. Die Musikschulen werden vereint, die Schüler erhalten so ein grösseres Angebot.

Beibehalten werden sollen auch die separativ geführten Kleinklassen, die Buchs-Rohr als eine der wenigen Schulen im Kanton noch anbietet. Sie laufen parallel zum integrativen Modell (heilpädagogische Unterstützung in Regelklassen), wie man es aus Aarau kennt.

Die Gründung einer selbstständigen Kreisschule bewirkt, dass der Einflussbereich der Gemeinden abnimmt. Als Exekutivorgan amtet eine Kreisschulpflege (5 bis 9 Mitglieder). Sie wird vom Kreisschulrat gewählt, der die Legislative darstellt. Er besteht aus 18 Mitgliedern, die von den Einwohnerräten gewählt werden.

Gemeinde- und Stadtrat können ein Behördenreferendum gegen Beschlüsse des Kreisschulrates ergreifen. Grosse Ausgaben müssen zwingend vors Volk. Dabei bildet jede Gemeinde einen eigenen Abstimmungskreis, damit das kleinere Buchs nicht benachteiligt wird.

5 Prozent der Stimmberechtigten können gegen Beschlüsse des Kreisschulrats das Referendum ergreifen. Stimmberechtigte können sich zudem in den Kreisschulrat oder die Kreisschulpflege wählen lassen. Jeder Stimmberechtigte hat gegenüber der Kreisschulpflege ein Auskunftsrecht und gegenüber dem Kreisschulrat ein Antragsrecht.

Die Schulraumplanung hat vor allem bei der Oberstufe Folgen. Die Standorte sollen auf Suhrenmatte (Buchs), Schachen und Zelgli konzentriert werden. Deren Kapazität entspricht 50 Abteilungen, 16 fehlen.

Die Analyse kommt zum Schluss, dass es sinnvoll wäre, die Schulanlage Suhrenmatte (heute 12 Abteilungen) um 12 bis 16 Abteilungen zu erweitern. Die veraltete Schulanlage Schachen (heute 20 Abteilungen) wird entweder saniert oder durch einen Neubau (24 Abteilungen) ersetzt.

«Denkbar, aber nicht prioritär ist die Realisierung eines neuen Oberstufenstandorts für 16 Abteilungen anstelle der Erweiterung Suhrenmatte, zum Beispiel beim alten Schlachthof im Torfeld Nord», heisst es im Bericht.

Der Schlussbericht hält fest, dass zur Realisierung des notwendigen Schulraumes für die Oberstufe etwa 25 Prozent geringere Investitionskosten anfallen, wenn Buchs und Aarau gemeinsam vorgehen.

Die Liegenschaften kommen – beziehungsweise bleiben – im Besitz der Gemeinden und werden an den Kreisschulverband vermietet. Das bedeutet: Die anstehenden Investitionen trägt die Standortgemeinde, die dafür wiederum einen höheren Mietpreis verlangen kann.

«Wir mussten eine Lösung finden, die für beide Gemeinden stimmt», so Franziska Graf. Beide Gemeinden hätten zu wenig Schulraum, in Aarau sei der Sanierungsbedarf aber zur Zeit kleiner als in Buchs.

Die Schüler dürfte das nicht interessieren. Die Schulbauten zahlen schliesslich Mami und Papi mit ihren Steuern. Viel wichtiger: Was wird aus dem Aarauer Maienzug und dem Jugendfest von Buchs-Rohr?

Mit der Gründung der neuen Kreisschule wird das zweijährlich stattfindende Jugendfest ganz der Gemeinde Buchs übertragen, in Rohr findet also kein Fest mehr statt. Die Rohrer beteiligen sich am Maienzug.

Bei einem Nein der Einwohnerräte im Januar ist die Fusion vom Tisch, die Volksabstimmung obsolet. «Dann werden beide Gemeinden eine eigene Schule einführen bzw. die bestehende reorganisieren», so Graf.

«Im Fall von Aarau kann ich sagen: Auch das bringt viele Umstellungen mit sich. Wir müssten uns auch als Gemeindeschule mit der Schulraumplanung auseinandersetzen.» Klar sei jedoch: Eine Weiterführung der Kreisschule Buchs-Rohr komme nicht infrage.