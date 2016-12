«Damit kein Missverständnis entsteht – das ist es nicht, das Denkmal!» Stephan Müller wiederholt diesen Satz mehrmals und weist mit der Hand auf die riesige Skulptur hinter ihm, vor der das Quartett posiert, das im Kasinopark ein Menschenrechtsdenkmal errichten will. Zusammen mit der Basler Künstlerin Bettina Eichin, Stadtmuseum-Leiterin Kaba Rössler und dem früheren Aarauer Stadtrat Carlo Mettauer möchte Stephan Müller der Helvetik in Aarau zu einem Denkmal verhelfen. Zwar seien Strassen nach einzelnen Kämpen von damals benamst worden, räumt der frühere Einwohnerrat ein: Albrecht Rengger, Philipp Albert Stapfer. Und natürlich habe die Helvetik, vor allem an der Laurenzi, Baudenkmäler hinterlassen. Aber ein eigentliches Denkmal, das an 1798 erinnere, gebe es in Aarau nicht. Dass das Quartett sein Projekt ausgerechnet am 12. April vorstellt, hat seinen Grund: Am 12. April 1798 hat Peter Ochs als Senatspräsident vom Balkon des Aarauer Rathauses aus die Helvetische Republik ausgerufen.

Peter Ochs ist es denn auch, dem Aarau das Denkmal verdankt, sollte dieses tatsächlich im Kasinopark landen. Oder genauer: der Peter-Ochs-Gesellschaft in Basel. Diese hat schon 1998 bei Bettina Eichin ein Denkmal in Auftrag gegeben – 200 Jahre, nachdem der Basler Oberzunftmeister Ochs die Verfassung der Helvetischen Republik niederschrieb. Eichin ging ans Werk und entwarf ein dreidimensionales Denkmal aus Messing. Der Grundriss ist ein gleichseitiges Dreieck von fünf Metern Länge. Auf einer Seite ist der 2,60 Meter hohe Korpus offen und gibt den Blick frei auf ein Pult. Dort, so soll man sich vorstellen, wird eine Menschenrechtserklärung geschrieben. Durch das durchbrochene Dach fällt das Licht der Aufklärung ins Innere.

Vier Menschenrechtserklärungen

An den Wänden findet man vier Menschenrechtserklärungen samt Übersetzung: die amerikanische Bill of Rights (1776), die Menschenrechtserklärung der Französischen Revolution (1789), jene der UNO (1948) und die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin (1791) der Frauenrechtlerin Olympe de Gouges (eigentlich Marie Gouze), die 1793 in Paris unter der Guillotine endete. Das Werk ist zu drei Vierteln vollendet und hat bisher 500 000 Franken gekostet. Es fehlen noch 150 000 Franken für die Texttafeln, die noch nicht graviert sind.

Eigentlich wollte die Peter-Ochs-Gesellschaft das Denkmal auf dem Petersplatz in Basel aufstellen. Dort hat es, so Bettina Eichin, den Weg durch die Instanzen jedoch nicht geschafft. In Aarau sei es aber genauso am richtigen Platz, sagt Stephan Müller. Im Kasinopark, mit Sicht direkt auf das Haus zum Schlossgarten, den Sitz der Helvetischen Regierung, das «erste Schweizer Bundeshaus», soll das Denkmal platziert werden – auf den Steinfliesen, wo manchmal der «Bus im Park» steht. Bis jetzt seien nur informelle Gespräche geführt worden, sagt Müller, aber bei diesem Standort habe sich von keiner Seite Widerstand geregt. Konsultiert habe man das Stadtbauamt, den Stadtrat, die kantonale Denkmalpflege und die Zschokke-Gesellschaft. Letztere, weil das Menschenrechtsdenkmal im Rücken von Heinrich Zschokke errichtet werden soll, der von seinem hohen Sockel aus ebenfalls zum Schlossgarten hinüberschaut.

Die Einwohnergemeinde Aarau soll das Ganze nichts kosten – ausser dem Grund, auf dem das Denkmal steht. Gesucht sind dafür ab dem 20. Mai spendenfreudige «Citoyens» Für 10 Franken kann man einen der noch fehlenden Buchstaben beisteuern. Detailinformationen findet man unter www.menschenrechtsdenkmal.ch.

Das vorgesehene Einweihungsdatum 12. April 2017 bezeichnet Kaba Rössler als «realistische Wunschvorstellung». Ihr Stadtmuseum beherbergt derzeit noch eine Bronzeplastik von Bettina Eichin, die ebenfalls Texte von Menschenrechtserklärungen abbildet – eine Leihgabe des Bundes. Es ist die Riesenplastik, vor der das Quartett für die Fotografen posiert und von der Stephan Müller mehrmals mit Nachdruck sagt: «Das ist es nicht, das Denkmal!»