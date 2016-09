Nicht aus den Fingern gesogen

Diese Antwort stösst Erich Niklaus, Co-Präsident des Vereins, sauer auf: «Die Anzahl Abstellplätze auf maximal 250 zu beschränken, ist nicht nachhaltig.» Schliesslich gebe es heute bereits 200 Plätze – und der Platz sei knapp. «Bloss 50 zusätzliche Plätze sind viel zu wenig», so Niklaus.

Was ihn zusätzlich ärgert: Die Zahl von 300 beziehungsweise 600 Ab-

stellplätzen haben sich nicht SP und Pro Velo aus den Fingern gesogen. «Diese Zahlen standen im ersten Planungsbericht.» Inzwischen habe man die Zahlen im Planungsbericht nach unten angepasst, sagt Niklaus. «Mit der Begründung, mehr Platz sei nicht vorhanden.»

Auch die ablehnende Haltung beim beidseitigen Radstreifen und der Baumreihe zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität kann Niklaus nicht verstehen. Für beides fehle der Platz, hält der Stadtrat fest. Ausserdem verfüge auch der westliche Abschnitt der Hinteren Bahnhofstrasse lediglich über einen Radstreifen.

Eine Sonderlösung mit beidseitigem Streifen sei weder sinnvoll noch möglich, so der Beschluss. Das ist aus Sicht von Aarau Mobil fragwürdig, schliesslich gibt es im östlichen Teil der Hinteren Bahnhofstrasse beidseitige Streifen, so Niklaus. «Warum man sich für den Gestaltungsplan am westlichen Strassenabschnitt orientiert, ist uns schleierhaft.»

Aarau Mobil stört sich daran, dass sich Stadt, Kanton und Bund zwar seit langem zu einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung bekennen, diese bei der Umsetzung aber ausser acht lassen.

«Ein Gestaltungsplan legt Werte und Obergrenzen für Jahrzehnte fest. Deshalb darf er sich nicht an Bestehendem orientieren, sondern muss zukunftsgerichtet sein», sagt Niklaus. «Wird der Gestaltungsplan so genehmigt, verpasst man eine Chance.»

Beste Werbung

Der Gestaltungsplan liegt noch bis zum 19. September öffentlich auf. Doch Vereinen wie Aarau Mobil oder Pro Velo sind die Hände gebunden; einspracheberechtigt sind nach Abschluss des Mitwirkungsverfahrens nur Anwohner und Verbände wie der VCS. Dem Verein Aarau Mobil bleibe deshalb nichts anderes übrig, als auf seine Volksinitiativen zu setzen, so Niklaus.

Seit 1. September sammelt Aarau Mobil Unterschriften für die «Städteinitiative Aarau – für eine zukunftsfähige Mobilität». Diese verlangt, die Förderung einer energieeffizienten, emissionsarmen und platzsparenden Mobilität in der Aarauer Gemeindeordnung zu verankern. Für ein Zustandekommen der Initiative braucht es 1400 Unterschriften.

Mit dem Anprangern der «verpassten Chance» wirbt der Verein natürlich für seine Initiative. «Das ist ein Steilpass für uns», sagt Niklaus. Die Sammlung laufe gut, die Quote sei hoch. «Aber es ist Knochenarbeit.»