Wie schädlich ist das für das Image?

Wie schädlich das ist, weiss ich nicht. Aber es ist schade, dass diese Leute Aarau nicht entdecken können.

Was fehlt Aarau?

Aarau fehlt eine Jugendherberge. Ein Ort, wo viele Leute zu einem günstigen Preis übernachten können. Wenn Schulklassen oder Vereine nach Aarau kommen und hier eine Übernachtungsmöglichkeit suchen, wird es sehr schwierig bis unmöglich. Sportvereine beispielsweise würden gerne hier ihre Trainingslager durchführen, können sich die Übernachtungen in der Stadt aber nicht leisten. Die weichen dann auf Möglichkeiten in der Region aus. Die nächste Jugi gibt es aber erst in Zofingen oder Brugg.

Wurden nie entsprechende Versuche unternommen, in der Stadt ein grosses Gasthaus einzurichten?

Doch. Als vor gut sechs Jahren klar wurde, dass das Büro von «aarau info» in die Alte Post zügelt, wollten wir in den Obergeschossen ein B’n’B einrichten. Aber der damalige Stadtrat sah kein Bedürfnis.

Wo könnte man aus Ihrer Sicht heute eine Jugi eröffnen?

Mir kommt nur ein Gebäude in den Sinn, dass der Stadt gehört und leer steht: das ehemalige GastroSocial-Gebäude an der Entfelderstrasse. Das wäre doch eine Idee. Es wäre eine perfekte Unterkunft für all die Velofahrer, die in Aarau vorbeikommen. Diese Gäste können wir noch nicht einmal auf einen Zeltplatz schicken; der nächste liegt in Frick, ein anderer in Aarburg.

Warum hat Aarau keinen Campingplatz?

Das ist ein weiteres Problem für uns: Camping-Touristen sehen die Wagen im Schachen stehen und verstehen nicht, weshalb sie ihren Camper nicht auch da abstellen können. Aber der Platz im Schachen ist ausschliesslich den Fahrenden vorbehalten. Der Verkehrsverein hat sich vor vielen Jahren dafür eingesetzt, einen Campingplatz zu errichten, aber auch da sah der damalige Stadtrat kein Bedürfnis.