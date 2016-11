Der Baum soll abgerissen werden, weil sich Buchenrindennekrosen am Stammfuss weit ausgebreitet haben. In einem Gutachten von der «Baumpflege Kauffungen» steht: «Durch die Rindennekrosen und damit das Absterben des darunterliegenden Kambiums am Stammfuss ist die Standsicherheit beeinträchtigt. Ein Umkippen des ganzen Baumes kann nicht ausgeschlossen werden.»

Der Baumpfleger empfielt, den Baum in nächster Zeit zu fällen. Er sieht aber auch eine andere Lösung: «Das Totholz in der Baumkrone könnte noch einmal geschnitten werden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sich in zwei Jahren die gleiche Menge Totholz wieder gebildet hat.»

An dieser Bemerkung klammern sich Elena und Jacqueline. Sie haben der Löwenfeld AG am Sonntagabend eine E-Mail geschrieben und darin gebeten, die Blutbuche nicht abzureissen.