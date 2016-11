Am 27. November entscheiden die Aarauer Stimmberechtigten an der Urne über die Erweiterung der Primarschule und des Kindergartens Gönhard. Der Einwohnerrat hat am 22. August das Projekt gutgeheissen und den notwendigen Kredit in der Höhe von 7,209 Mio. Franken gesprochen. Da der Betrag die auf 6 Mio. Franken beschränkte Finanzkompetenz des Parlamentes überschreitet, muss in letzter Instanz das Volk entscheiden.

Die Erweiterung trägt dem überdurchschnittlichen Zuwachs an Kindern in Aarau und den Veränderungen im aargauischen Schulsystem Rechnung. Zu Buche schlägt insbesondere die Verlängerung der Primarschule auf sechs Jahre bei gleichzeitiger Verkürzung der Oberstufe auf drei Jahre. Die Schulanlage Gönhard bietet derzeit Raum für 15 Klassenabteilungen. Künftig müssen hier 18 Abteilungen untergebracht werden. Mit der geplanten Erweiterung kann dieser Bedarf gedeckt werden.

Statt Kindergarten II

Am Standort des aus den 80-er-Jahren stammenden Kindergartens II soll der Neubau entstehen. Die beiden bestehenden Kindergartenabteilungen werden in den Neubau umziehen. Der unter Schutz stehende, aus den 50-er-Jahren stammende Kindergarten I wird saniert und umgenutzt. Hier sollen heilpädagogische Sonderräume, Gruppenräume und ein Lehrerarbeitszimmer untergebracht werden.

Zum Finden eines passenden Erweiterungsprojektes wurde seinerzeit ein Architekturwettbewerb durchgeführt. Im offenen einstufigen Verfahren setzte sich das Projekt «Iris» der «Werk 1 Architekten und Planer AG aus Olten und des Landschaftsarchitekten Luzius Saurer aus Hinterkappelen durch.

Aufs Schuljahr 2018/19 hin fertig

«Iris», schreibt der Stadtrat, zeichne sich durch einen eigenständigen, kompakten Baukörper aus, der von der bestehenden Anlage und ihrer Struktur losgelöst sei. Vorgesehen sind weder eine formale Anlehnung noch eine gedeckte Verbindung zum bestehenden Schulensemble. Verzichtet wird auch auf eine Unterkellerung des als Holzsystembau konzipierten, im Grundriss quadratischen Neubaus. Der heutige Baumbestand soll soweit als möglich erhalten bleiben. Die Bau- und Umgebungsarbeiten sollen im Spätsommer 2018 abgeschlossen sein, sodass die Schulkinder die neuen Räumlichkeiten im Schuljahr 2018/2019 nutzen können.

Parlament: klares Ja mit Murren

Im Einwohnerrat ging «Iris» nicht ohne deutlich vernehmbares Murren durch. Dies weil die Erweiterung im Gönhard rund 1,4 Mio. Franken mehr kosten dürfte als von externen Fachleuten anfänglich geschätzt. Die Notwendigkeit der Erweiterung bestritt im Parlament niemand, doch fast alle Fraktionssprecher kritisierten die Kostendifferenz von rund 24 Prozent zwischen der Wettbewerbs-Grobkostenschätzung und dem schliesslich beantragten Baukredit. «Inakzeptabel», hiess es von freisinniger Seite, und die SVP warf den Fachleuten vor, die Hausaufgaben nicht gemacht zu haben. Zuletzt stimmte der Einwohnerrat mit 37:6 Stimmen und 5 Enthaltungen zu.

Die Kostensteigerung von den 5,8 Mio. Franken, die in den Politikplan 2015–20120 eingestellt wurden, auf gut 7,2 Mio. Franken erklärte der Stadtrat in der Botschaft an den Einwohnerrat wie folgt: In der seinerzeit in Auftrag gegebenen Grobkostenschätzung seien «wesentliche Kostenfaktoren zu knapp eingerechnet oder gar nicht berücksichtigt» worden.