In 51 Primarschulen (26 Prozent) werden zwischen 100 und 200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet; 62 Primarschulen (32 Prozent) weisen mehr als 200 Schülerinnen und Schüler auf.

Mindestgrösse von 65 Schülern

Generell führen grössere Abteilungen dazu, dass weniger Kosten pro Schülerin oder Schüler anfallen. Und grössere Abteilungen sind tendenziell an grösseren Schulen anzutreffen. Allerdings gilt diese Aussage nicht absolut. Denn die Grösse der gebildeten Abteilungen hängt stark von der Verteilung der Schüler auf die Schuljahrgänge ab, weiter von der Quartiersituation und der Organisationsform der Schule.

Unbestritten ist, dass die Lohnkosten für den Regelunterricht in der Tendenz mit der Anzahl Schülerinnen und Schüler sinken. Sehr kleine Schulen weisen häufig überdurchschnittliche Lohnkosten für den Regelunterricht auf. Diese könnte vermieden werden, bestätigt der Regierungsrat, wenn eine mittlere Schulgrösse festgelegt würde. Als Mindestgrösse definiert der Regierungsrat 65 Schülerinnen und Schüler. Ab dieser Grösse liegen die Kosten pro Schulkind und Jahr ziemlich einheitlich bei höchstens 10 000 Franken.

Sparpotenzial von 2 Millionen

Bei einer gesetzlich festgelegten minimalen Schulgrösse von 65 Schülerinnen und Schülern müssten wohl die 44 betroffenen Schulen geschlossen werden. Die Gemeinden müssten ihre Schulkinder in eine benachbarte grössere Gemeinde schicken. Was in der grösseren Gemeinde dann aber allenfalls wieder zu Investitionskosten führt, weil zusätzlicher Schulraum benötigt wird.

Doch beim Bildungsdepartment mach man sich keine Illusionen. Es dürfe von den genügend grossen Gemeinden nicht erwartet werden, dass diese Schülerinnen und Schüler freiwillig in zu kleine Gemeinden abgeben, damit dort die Abteilungs- und Schülerzahl die neu geforderten Grössen erreichen. Die Zusammenarbeit von Kleinst- und Kleinschule funktioniere in der Regel gar nicht, hält der Regierungsrat in seinem Bericht fest. Und die «Verbannung» von Schülerinnen und Schülern an die Schule im Nachbardorf führe regelmässig zu Rekursen der Eltern.

Theoretisch liessen sich durch die Schliessung von 44 Schulen pro Jahr rund zwei Millionen Franken sparen. Davon abzuziehen wären dann aber wiederum die zusätzliche Infrastruktur- und Transportkosten.

Fazit: Die Kosten pro Schüler sinken, je mehr Abteilungen eine Schule hat. Mit der für das Schuljahr 2020/21 geplanten Neuressourcierung der Volksschule wird eine Schülerpauschale eingeführt. Innerhalb dieser Pauschale sind die Schulen angehalten, die Ziele der Volksschule zu erreichen.

Zurzeit läuft ein Schulversuch mit elf beteiligten Schulen. Weil also ohnehin eine grundsätzliche Systemänderung ansteht, möchte der Regierungsrat keine kurzfristigen Änderungen vornehmen.