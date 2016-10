Es sind nicht nur freundliche Worte gefallen, als der Einwohnerrat am Mittwochabend den Verkauf einer grossen Parzelle des Bärenplatzes diskutierte. Kein Wunder: Die Zukunft des seit 1990 brachliegenden Areals südlich des Gemeindesaals ist ein emotionales Thema. Endlich hat der Gemeinderat einen solventen Investor gefunden, der dort etwas bauen will – und dann mögen die Einwohnerräte gar nicht so recht in die Euphorie einstimmen.

Zur Erinnerung: Für 2,8 Mio. Franken sollte eine 1610 m grosse Parzelle an die ADAG AG verkauft werden. Deren Inhaber: Martin Ammann und Dennis Demann. In der Diskussion schimmerte eine gewisse Skepsis gegenüber den Motiven der Investoren durch. «Ich kenne Martin Ammann», sagte ein bürgerlicher Einwohnerrat. «Privat ist er sehr nett. Aber er ist ein knallharter Geschäftsmann.» Dieser Geschäftsmann will auf dem Areal ein fünfstöckiges Gebäude erstellen, direkt an der Mitteldorfstrasse. Geplant ist ein Restaurationsbetrieb mit Aussenbewirtung im Erdgeschoss, darüber Büro- und Gewerberäume, zuoberst Wohnungen. Der knapp 3000 m grosse Platz zwischen Neubau und Gemeindesaal soll durch die Gemeinde gestaltet werden, dazu sind 1,65 Mio. Franken im Investitionsplan eingestellt.

Rat war sich nicht einig

In der Debatte zeigten sich zwei Lager, deren Fronten teilweise quer durch die Fraktionen gingen. Die einen wollten, dass es endlich vorwärtsgeht auf dem seit 26 Jahren brachliegenden «Filetstück». Andere befürchteten, man gebe die Zügel allzu leichtfertig aus der Hand – nach dem Motto: Wer zahlt, befiehlt. Ausserdem sei der Verkauf unter dem Strich ein Nullsummenspiel; das meiste, was die Gemeinde einnimmt, gebe sie für die Umgebungsgestaltung wieder aus.

Ein paar wenige Ratsmitglieder wollten gar keine Entscheidung treffen. Heidi Niedermann (CVP) stellte den Antrag, der Beschluss sei per obligatorisches Referendum dem Volk vorzulegen. Der Antrag kam nicht durch. Dimitri Spiess (SP) stellte einen Rückweisungsantrag für das Geschäft. Er forderte, der Gemeinderat müsse diverse Rahmenbedingungen mit dem Investor neu aushandeln. Spiess befürchtet, dass man dem Investor zu viele Dienstbarkeiten zugesteht, sodass die öffentliche Nutzung des Bärenplatzes nicht mehr genügend gewährleistet wird. Der Rückweisungsantrag wurde deutlich abgelehnt. Schliesslich stimmte der Einwohnerrat mit 23 Ja- zu 12 Nein-Stimmen dem Landverkauf und der nötigen Umparzellierung zu.

Referendum in Sicht

Schon während der Sitzung gab es Anzeichen, dass das letzte Wort in der Sache noch nicht gesprochen ist. Und tatsächlich: Gestern formierte sich ein Referendumskomitee um Dimitri Spiess (SP) und Werner Schenker (Grüne).

«Was auf den ersten Blick als gute Möglichkeit zur Schaffung eines Begegnungsplatzes erscheint, erweist sich bei genauerem Blick auf die Vertragsbedingungen als Täuschung», schrieb das Komitee gestern in einer Medienmitteilung. «Die wirklich verfügbare Fläche ist vertraglich bereits sehr stark eingeschränkt: Sie wird durch Parkplätze, Zufahrten zu den Parkplätzen und Aussensitzplätze des geplanten Restaurationsbetriebs stark verkleinert.» Durch das unter dem Platz entstehende Parkhaus und die Zufahrten über den Schul- und Veloweg entlang der Suhre werde eine attraktive Gestaltung stark erschwert und ein «viel gewünschter Zugang und Einbezug der Suhrelandschaft so praktisch verunmöglicht». Das seien «überaus schlechte Bedingungen zur Gestaltung eines schon so lange gewünschten attraktiven Begegnungsplatzes für ganz Buchs».

Das Referendumskomitee strebt nun eine Urnenabstimmung zum Landverkauf an. Es muss innert 30 Tagen nach Publikation des Einwohnerratsbeschlusses einen Zehntel der Buchser Stimmberechtigten zur Unterschrift bewegen.