Abends nach der Arbeit setzte er sich an den Holztisch und schnitt mit Schablonen Sohlen, Oberteil und Rand aus dem Leder, nähte alles zusammen und klebte Lammfell hinein. Prächtige Finken gegen kalte Füsse, die er für zwei Franken verkaufte, ein hübscher Nebenverdienst in struben Zeiten.

Er, Alfred Ammann-Bodmer, Sohn einer Schuhmacherfamilie aus dem Zürcher Oberland. Ein Wagemutiger, ein Optimist, der in der Stube in einer Mietwohnung am Schustergässchen in Oberentfelden Finken nähte, während draussen der Erste Weltkrieg tobte. Und einer, der Erfolg hatte. Das Geschäft lief so gut, dass Alfred Ammann am 2. Oktober 1917 seine eigene Schuhfabrik gründet.

Das ist 100 Jahre her. Doch die Schuhfabrik Ammann gibt es noch immer, noch immer hat sie Sitz in Oberentfelden und geführt wird die Firma inzwischen von Urenkel Marc Ammann.

2000 Finken pro Tag

Zeit für einen Blick in das Geschichtsbuch: Das Geschäft mit den gefütterten Finken floriert. Bereits drei Jahre nach der Firmengründung ist die Nachfrage so gross, dass Alfred Ammann ausbauen und eine Liegenschaft an der Muhenstrasse 11 kaufen kann. In den krisengeschüttelten Dreissigerjahren zählt das Unternehmen 225 Arbeitskräfte, die täglich 2000 Paar Schuhe herstellen. 1945 übernehmen die Söhne Kurt und Hugo Ammann die Nachfolge von Alfred Amman, der 1949 stirbt.

Es brechen schwere Jahre an: Nur zwei Jahre nach dem Patron stirbt auch Kurt Ammann, Hugo Ammann übernimmt die Gesamtleitung. Unter seiner Führung wird die Produktepalette ausgebaut, weil der Import von Billig-Finken aus dem Ausland den Absatz zeitweise empfindlich schwächt. Vermehrt werden nun auch Lederschuh-Spezialitäten hergestellt.