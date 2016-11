Das arme Pferd, das den Wagen ziehen musste. Allein dieses eine Rad ist so schwer, dass es vier Hände braucht, um es aufrecht zu halten. Aus harter Eiche gemacht, mit Eisen beschlagen, ockerfarben angemalt – und einer der Schätze des Museum Suhr. Das Wagenrad stammt auch nicht von irgendwo her: Es soll beim Durchmarsch von Napoleons Truppen in den Jahren 1798 oder 1799 bei einem Suhrer Wagner zur Reparatur abgegeben worden – und vergessen gegangen sein. Und so stand es jahrein, jahraus in der Werkstatt, bis es von einem Nachfahren des Wagners ins Museum gebracht wurde.

Ein Rad aus Napoleons Tross, so gross im Durchmesser, dass es dem klein gewachsenen Franzosen bis unters Kinn gereicht hätte, hätte er sich danebengestellt. «Dieses Rad ist für uns etwas ganz Besonderes», sagt Markus Bertschi, Beisitzer im Museum Suhr. Passend dazu rollt er ein Ölgemälde aus, das die älteren Suhrer noch aus ihren Kindertagen kennen: Die Suhrer Kirche ist in dicke Rauchschwaden gehüllt, ein Strohdachhaus steht im Vollbrand, auf dem Feld liegen niedergemetzelte Pferde, tote Soldaten. Ein furchtbares Bild, das jahrelang in der Bärenmatte über der Bühne gehangen hat. Es habe noch viel mehr Tote darauf gehabt, erinnert sich Bertschi. «Aber irgendjemand hat das abgeschnitten.» Tatsächlich: Der untere Bildrand ist ausgefranst, da wurde ein Teil einfach abgesäbelt.